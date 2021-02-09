ولى العهد السعودي يعلن عن تطوير البيئة التشريعية في المملكة "فيديو"

أعلن ولى عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية من خلال العديد من الإجراءات، مؤكدًا أن "الأنظمة الجديدة ستحد من الفردية في إصدار الاحكام" ، وفقًا لفضائية "العربية" .





وقال ولى العهد السعودي: "إن عدم وجود تشريعات واضحة كان امرا مؤلمًا للأفراد والاسرة ولاسيما المرأة".





من جهته قال " وليد الصمعاني " وزير العدل السعودي إن مشروع الأنظمة الجديد يؤكد على حصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها فى النظام حيث لا يكون هناك أي تجريم إلا بنص نظامي ، و إقرار العقوبات البديلة وتقليل جوانب العقوبات السالبة للحرية.





وأضاف "الصمعاني" أنه من خلال منظومة هذه التشريعات وغيرها من الأسس، فأن المحاكم دورها ينحصر في تطبيق النص النظامي على الواقعة ،وعند صدور هذه التشريعات ، سيتمكن القضاة من التفرغ لعملهم الأساسي لتطبيق هذه التشريعات إضافة إلى العناية بالجانب الواقعي.