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روسيا تطلق أكبر مشروع نيوتروني في العالم .. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:03 م
صدى البلد
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ندى عبد العزيز
أطلق الرئيس فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس مشروع للطاقة يعد الأكبر من نوعه في العالم "pik"ليصبح أداة بحث عالمية فى العديد من المجالات وفقًا لتقرير قناة "روسيا اليوم".


وأمر الرئيس "بوتين" بإدخال المفاعل للتشغيل، وبدء المراحل التجريبية فى المحطات الخمس الأولى.


وصادف إطلاق المفاعل النيوتروني "pik” اليوم مع احتفال روسيا بيوم العلم.


ويعد مفاعل” pik” مصدر حديث عالي التدفق للنيوترونات، وهو أفضل وسيلة في العالم لدراسة المادة على المستوى النانوي ، ومن المقرر أن يصبح أداة بحث عالمية في مجالات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والجيولوجيا وعلوم المادة والطب، وسيكون أساسا لمركز نيوتروني علمي دولي.
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