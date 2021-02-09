روسيا تطلق أكبر مشروع نيوتروني في العالم .. شاهد

أطلق الرئيس فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس مشروع للطاقة يعد الأكبر من نوعه في العالم "pik"ليصبح أداة بحث عالمية فى العديد من المجالات وفقًا لتقرير قناة "روسيا اليوم".









وأمر الرئيس "بوتين" بإدخال المفاعل للتشغيل، وبدء المراحل التجريبية فى المحطات الخمس الأولى.









وصادف إطلاق المفاعل النيوتروني "pik” اليوم مع احتفال روسيا بيوم العلم.







