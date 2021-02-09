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الاحتلال الإسرائيلي يخطر سكان مدينة نابلس بهدم عشرات المنازل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:36 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يخطر سكان مدينة نابلس بهدم عشرات المنازل
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ندى عبد العزيز
يستمر الاحتلال الإسرائيلي في حربه على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاقية  "اوسلو " .

وبحسب تقرير قناة "الغد"  أن خلال ٤٨ ساعة اخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف بناء ٣٦ منزلًا غرب وجنوب الضفة الغربية بمدينة نابلس.

وأضاف التقرير أن المخطط الإسرائيلي يهدف إلى تنظيم البناء بما يشمل عمليات الهدم للمناطق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية.

ومن جهته قال محمد ترابي رئيس بلدية صرة "نعانى كثيرًا من الاحتلال الإسرائيلي والرقابة بشكل مستمر ".

وأوضح التقرير ان الحكومة الإسرائيلية رصدت مبالغ طائلة لاستمرار مراقبة بناء الفلسطينيين  في مناطق "ج" التي تشكل اكثر من ٦٠٪؜ من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
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