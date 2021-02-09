ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صالح مهران يكشف تفاصيل خاصة عن جنازة جمال عبد الناصر.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:15 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الإعلامى صالح مهران، إنه كان حريص على أن يعمل فى الفن كفنان وليس كهاوى، مع الحفاظ على وظيفته نظرًا لأنه كان لديه مسئوليات كثيرة يجب أن يوفيها وكان لديها أسرة وأبناء.



وأضاف مهران خلال حديثه ببرنامج أخبار مصر، المذاع على فضائية  الأولى، رأيت من الرئيس عبد الناصر وجهًا لم أره من قبل وكانت نظرته غريبة جدًا قبل وفاته بفترة، مشيرًا إلى أنه تأثر جدًا بوفاته وبكى عليه كثيرًا.

 
وتابع: الساسة العرب كانوا يذكرون خطب عبد الناصر للتعلم منها، منوهًا بأن جنازته كانت مهيبة جدًا والطرق كانت مغلقة بالبشر تمامًا، مضيفًا أن الشوارع امتلأت بكافة مواطنين الجمهورية لتوديع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

 
وأوضح أنه تم الاتفاق على قراءة الفاتحة للرئيس خلال مرور موكب الجنازة، وسط الهتافات التي كانت تودع الرئيس الراحل حبا له.

 

 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. صباح البلد يعرض فيلما تسجيليا للراحل جمال عبد الناصر

وفاة الإذاعي الكبير صلاح مهران

عندما ضجّت مصر فرحا بسماع صوته.. وداعا شيخ الإذاعيين صالح مهران

مذيع بيانات حرب أكتوبر قبل وفاته: صلاح جاهين اشتكاني وقت النصر لهذا السبب

ترشيحاتنا

نجم بايرن ميونخ يعترف: ارتكبنا بعض الأخطاء أمام الأهلي

رسميا.. قناة بي إن سبورت المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

أندرياس بريمه أسطورة ألمانيا لـ صدى البلد: أحببت محمد الشناوي.. ومستوى الأهلي أبهرني

كاشات مايوه ونظارات أنيقة على البحر.. شاهد إطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

ردًا على وزير خارجية أمريكا.. نتنياهو: مرتفعات الجولان جزء من إسرائيل

رجل فاضي.. نجم الأهلي يرد على منتقدي أداء الفريق أمام البايرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكسري الروتين .. طريقة عمل البسلة بـ 4 وصفات غير تقليدية

بشرى سارة.. دواء جديد يحمي من فقدان السمع

الأمير هاري يعود إلى بريطانيا بدون زوجته ميجان ماركل.. لهذا السبب