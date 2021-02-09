صالح مهران يكشف تفاصيل خاصة عن جنازة جمال عبد الناصر.. فيديو

قال الإعلامى صالح مهران، إنه كان حريص على أن يعمل فى الفن كفنان وليس كهاوى، مع الحفاظ على وظيفته نظرًا لأنه كان لديه مسئوليات كثيرة يجب أن يوفيها وكان لديها أسرة وأبناء.













وأضاف مهران خلال حديثه ببرنامج أخبار مصر، المذاع على فضائية الأولى، رأيت من الرئيس عبد الناصر وجهًا لم أره من قبل وكانت نظرته غريبة جدًا قبل وفاته بفترة، مشيرًا إلى أنه تأثر جدًا بوفاته وبكى عليه كثيرًا.





وتابع: الساسة العرب كانوا يذكرون خطب عبد الناصر للتعلم منها، منوهًا بأن جنازته كانت مهيبة جدًا والطرق كانت مغلقة بالبشر تمامًا، مضيفًا أن الشوارع امتلأت بكافة مواطنين الجمهورية لتوديع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.





وأوضح أنه تم الاتفاق على قراءة الفاتحة للرئيس خلال مرور موكب الجنازة، وسط الهتافات التي كانت تودع الرئيس الراحل حبا له.







