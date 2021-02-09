تحرير 16 محضرا في حملات تموينية على الأسواق بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بطنطا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة لضبط لمطاردة لصوص الدعم والفاسدين.









تشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا، يرافقه أحمد ورد وأشرف صبحي وأسامة صالح والدكتور شربينى ببيطري الغربية والسائق سامح عنتر.





وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا يضم 500 كيلو جرام أي نصف طن سكر تمويني مدعم أثناء محاولة تهريبه على طريق طنطا المحلة، و50 كيلوجرام لحوم مجمدة غير صالحة، إضافة إلى تحرير 6 محاضر نقص وزن لخبز بلدي مدعم بأوزان تتراوح بين 19 و11 جراما، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وكذلك 7 محاضر تسجيل كميات وهمية بغرض التربح وسرقة الدعم.





ومن جانبها أكدت إدارة تموين مركز طنطا، استمرار حملاتها لمحاربة الفاسدين ولصوص الدعم وتجار السوق السوداء.