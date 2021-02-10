برلماني: منظومة التراخيص الجديدة نقلة نوعية للقضاء على العشوائيات

أشاد النائب، أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، بجهود الحكومة بشأن استعراضها الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، قائلا: منظومة جيدة تسهم في القضاء علي العشوائيات بصورة نهائية، للعيش في بيئة آمنة "، مؤكدا على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف العشوائيات وذلك لضبط منظومة البناء، وإزالة التشوهات التي حدثت للمناطق العمرانية خلال العقود السابقة، وكذا القضاء على المناطق العشوائية، بما يحقق ضبط النمو العمراني، وإبراز الوجه الحضاري لمصر.





وعن مزايا منظومة تراخيص البناء الجديدة، أوضح " المحرزي " في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنها ستسهم في تحقيق العديد من المزايا، أهمها: تقليل ظهور المناطق العشوائية، تحديد الشكل العمراني لكل منطقة ومدينة ومحافظة، الحفاظ على البنية التحتية والمرافق من مياه وصرف وكهرباء.





ونوه عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبسيط وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، وذلك من خلال إعداد دليل إجرائى يشرح للمواطن بشكل مبسط، منظومة إصدار التراخيص فى إطار الاشتراطات التخطيطية والبنائية، و ماهي الخطوات الواجب اتباعها عند رغبته فى استصدار ترخيص للبناء، وكذا إعداد دليل تشغيلى للمراكز التكنولوجية بالمحافظات، يوضح لها الخطوات اللازمة وآلية العمل لإصدار تراخيص البناء للمواطنين في سهولة ويسر.





وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة وجود كيان مستقل لمنح التراخيص الخاصة باشتراطات البناء، لافتا الي أن تعدد هذه الجهات من شأنه أن يؤثر بالسلب ويسبب العديد من المشاكل وإحداث الكثير من التعثرات من شأنها أن ترغم المواطن على التراجع عن استكمالها.





جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، في إطار جهود ضبط النمو العمراني، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية.





بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق ورئيس المكتب الفني للنقابة، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من المسئولين المعنيين.



