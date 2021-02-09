واشنطن تسعى لدور خفي في القرن الأفريقي.. تأجيل زيارة سفن عسكرية أمريكية إلى السودان

تقرر تأجيل وصول سفن عسكرية أمريكية إلي السودان لأجل غير محدد، وفق ماذكرت مصادر عسكرية سودانية لصحيفة " السوداني" بعدما جرى تداول أنباء عن وصولها أمس الإثنين إلي ميناء بورتسودان.





وقالت المصادر إن الزيارة تأتي فى إطار تعزيز واستدامة رسالة السلام والصداقة وحفظ أمن خطوط النقل والملاحة البحرية بحوض البحر الأحمر، وتمتين العلاقات العسكرية فى المجالات البحرية بين البلدين وخاصة أن الزيارة تعد الأولى للبحرية الأمريكية للموانيء السودانية في طريق بداية تعاون عسكري بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية.





من جانبه قال المحلل السياسي السوداني خالد الطيب، إن هذه الخطوة بكل المقاييس تعني قفزة في الظلام باعتبار أن السودان يمر بمرحلة إنتقالية ولايحتاج إلي صراعات إقليمية فى هذه المرحلة الحساسة، معتبرا أن الوجود العسكري الأمريكي علي سواحل البحر الأحمر السودانية بإمكانه أن يجذب المزيد من المتاعب للإقليم الذي يعاني من التشظي والصراعات، بجانب جر الجماعات الإرهابية لساحة المواجهة.





وأضاف خالد الطيب، أن وجود البحرية الأمريكية يعتبر محاولة من واشنطن للدخول في منطقة القرن الإفريقي.





وأوضح أن السياسة الأمريكية تعمل علي تقديم الإغراءات وبذل الوعود وبعدها تقوم بالتضحية بحلفاءها، منوها إلى ان هذا الأمر سيكون له تأثيرات واضحة على الصراع السوداني الإثيوبي والعلاقات مع دولة إريتريا والتي بالتأكيد سوف تنظر إلى الوجود الأمريكي في البحر الأحمر على أنه تعزيز للقدرات السودانية في المنطقة.

من جانبه أشار المحلل السياسي الإريتري، حسن إبراهيم، في بيان إلى الدور الخفي الذي تسعي له واشنطن لتطويق منطقة البحر الأحمر من خلال تقديم وعود للحكومة السودانية، موضحا ان تلك الخطوة تعد خصما من مواقف السودان الحيادية فى منطقة القرن الافريقي وتحسب فى الوقت نفسه على حساب العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار الأفريقي.