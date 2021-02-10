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حوادث

اليوم.. استئناف جلسات بنك مصر ضد جاك للسيارات بقضية الـ 25 مليون جنيه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:59 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تستأنف اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر جلسات دعوى "بنك مصر" ضد الممثل القانوني للشركة المصرية لصناعة السيارات "جاك"، وممدوح مختار على يوسف، وعماد مختار على يوسف، لإلزامهم بسداد مبلغ 24 مليونا و700 ألف جنيه مصري، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل سند.
 
وأكدت أوراق القضية، قيام "بنك مصر" ضد الممثل القانوني للشركة المصرية لصناعة السيارات "جاك"، وممدوح مختار على يوسف، وعماد مختار على يوسف، لإلزامهم بسداد لمبلغ 24 مليون و700 ألف جنيه مصري، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل سند، وذلك لتخلف الأخير عن سداد 38 "سند لأمر"-شيكات- بتاريخ 30 يناير 2007، وقيمته 650 ألف جنيه بضمان ممدوح وعماد مختار، ومحرر بشأنهم محرر بشأنهم احتجاجات عدم الدفع.
 
وأظهرت أوراق القضية، أنه في 25 فبراير2017 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بإلزام كلا ًمن ضد الممثل القانوني للشركة المصرية لصناعة السيارات "جاك"، وممدوح مختار على يوسف، وعماد مختار على يوسف، لإلزامهم بسداد لمبلغ 24 مليونًا و700 ألف جنيه مصري، والفوائد القانونية وفقا للبنك المركزى بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل سند، وحتى تمام السداد بشر ألا يجاوز مجموع العائد المستحق أصل الدين المقضي به، مع إلزامهم المصروفات.
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