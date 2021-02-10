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حوادث

أولى جلسات محاكمة مالك موقع أفندينا للزواج العرفي.. اليوم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:57 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر اليوم محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، محاكمة صاحب موقع أفندينا للزواج العرفي والشرعي.
 
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم بامتلاك موقع  "أفندينا للزواج العرفيط، إلى الجنايات لاتهامهم بالاتجار بالبشر، ونشر منشورات منافية للآداب.
 
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم اتجر في شخص طبيعي هي المجني عليها  "أ.أ"  بأن وعد بتسليمها للراغب فيها مستغلا الحاجة لديها، وكان ذلك بقصد استغلالها جنسيا بأن عرضها عبر وسائل التواصل الإجتماعي تحت ستار تزويجها لمدد قصيرة متعددة بواسطة وعدها بإعطاء مبالغ مالية لها مقابل الحصول علي موافقتها .
 
وأكد أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى على مبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن عرض ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) منشورات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء العام تتضمن دعوة لارتكاب الجريمة ، كما أنه استخدم حساباً خاصًا علي شبكة التواصل الإجتماعي ( فيس بوك ) مسمى ( أفندينا للزواج الشرعي والعرفي ) يهدف إلي تسهیل ارتكاب الجرم وانتشار الرذيلة في المجتمع.
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