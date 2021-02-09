جامعة الفيوم تستضيف رئيس مجلس الأعمال الأفريقي





استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اليوم الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي ورئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال الكوميسا ورئيس الجمعية المصرية لسيدات الأعمال.





جرى ذلك بحضور أ. د كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل ، ,و أ.د/ عدلي سعداوي العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل والسادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.





وصرح رئيس الجامعة بأن الهدف الأساسي من الزيارة هو بحث إمكانية التفاهم بين معهد البحوث ومجلس الأعمال الأفريقي ومجلس أعمال الكوميسا، وبما يعود بالنفع على الطرفين وخاصة في إطار تنظيم حملات مشتركة لإعادة رسم الصورة الذهنية عن مصر في القارة الأفريقية ومقاومة التسويق السلبي الذي تروجه بعض قوى الإرهاب الخارجية عن مصر.









وأضاف شديد أن اللقاء تضمن سبل التنسيق المشترك بين المؤسسات العلمية والبحثية لخدمة الدور المصري التاريخي في تبني القضايا الافريقية لتعزيز التواصل الانساني والتعليمي والبحثي في المحافل الافريقية بالتوازى مع الدور الحكومي والسياسي مما يسهم في زيادة الوعي الثقافي بين شعوب القارة الافريقية والذي تضمن الاتفاق على تنظيم مؤتمر دولي عن دور الثقافة والفنون في تحقيق أهداف التنمية الإفريقية ٢٠٦٣ وذلك تحت مظلة جامعة الفيوم بمشاركة دول الاتحاد الأفريقي ليشمل عدة محاور منها إبراز دور المؤسسات الثقافية والتعليمية والبحثية، وأوجه الاستثمار في الثروات بين دول القارة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب الأفريقي، وأهمية الثقافة والفنون والإعلام لتعضيد الهوية الأفريقية لتبادل الثقافات بين دول القارة.





وقد أعربت د. أماني عصفور عن سعادتها بتواجدها للمرة الأولى في رحاب جامعة الفيوم لبحث أطر التعاون بين الجامعة ومجلس الأعمال الأفريقي ومجلس أعمال الكوميسا في المجالات البحثية والتسويق.





فيما أكد أ. د كمال غلاب أن من أهم أهداف اللقاء هو التواصل مع المعاهد البحثية الأخرى بدول القارة الأفريقية والتوعية بأنشطة المعهد على مستوى الاتحاد الأفريقي وعمل دليل للجهات البحثية لقارة أفريقيا إضافة إلى العمل على تطبيق بعض بنود أجندة التنمية الأفريقية ٢٠٦٣













صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن البحوث العلمية التي تنجزها الجامعات هي أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في سلم تصنيف الجامعات محليًا وإقليميًا ودوليًا؛ حيث إن البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يلعب دورًا أساسيًا في منظومة البحث والتطوير وتحريك عجلة التنمية في البلدان التي تنشد الرقي والتقدم.

وأشار شديد إلى أن مؤشرات أداء البحث العلمي بجامعة الفيوم قد شهدت تطورًا ملحوظًا في عدد الأبحاث المنشورة دوليًا وكذلك عدد الباحثين لعام 2020، وذلك وفقًا للتقرير التالي أولًا: النشر العلمي الدولي بجامعة الفيوم خلال عام 2020 ، شهدت جامعة الفيوم خلال عام 2020 تطورا ملحوظا فى أعداد الأبحاث الدولية المنشورة بمجلات علمية مرموقة حيث بلغ عددها 690 بحث فى مختلف التخصصات العلمية بزيادة قدرها 213 بحث عن عام ٢٠١٩، وكذلك تطور عدد الباحثين من السادة أعضاء هيئة التدريس الذى بلغ 524 باحث بزيادة قدرها 71 باحث عن العام الماضى.

وبالنسبة لجودة الأبحاث فقد بلغ عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة باسم جامعة الفيوم 38419 استشهاد وفقا لتصنيف ويبوميتركس للاستشهادات المرجعية Webometrics Top Universities by Citations in Top Google Scholar Profiles بمعدل زيادة بلغ 5033 استشهاد عن العام الماضى الذى بلغ 33386 استشهاد.

كما حرصت الجامعة على إحداث تنوع فى المجالات البحثية للأبحاث المنشورة وعدم اقتصارها على تخصص معين وخاصة مجال العلوم الإنسانية التى ظهر تواجدها بشكل ملحوظ هذا العام. ويمكن ترتيب الأبحاث المنشورة دوليا وفقا لعددها حسب القطاعات الآتية: العلوم الأساسية (274 بحث بنسبة40%)، العلوم الإنسانية (167 بحث بنسبة 24%)، العلوم الهندسية (125 بحث بنسبة 18%)، العلوم الطبية (124 بحث بنسبة 18%).













