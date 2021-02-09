للأطفال.. لقاح قديم يقلل من أعراض كوفيد-19 القوية

تشير دراسة جديدة إلى قدرة لقاح الإنفلونزا أو السل الرئوي في الحد من خطورة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).









ووفقا للدراسة المنشورة بمجلة ساينس أليرت العلمية ، يقول أنجالي باتواردهان ، أخصائي أمراض الروماتيزم لدى الأطفال بجامعة ميسوري: "من المعروف أن نمو فيروس واحد يمكن أن يمنعه عدوى فيروسية سابقة".









ويتابع: "تسمى هذه الظاهرة تدخل الفيروس، ويمكن أن تحدث حتى عندما يكون الفيروس الأول قد تعرض للقاح مثل حالة لقاح الإنفلونزا".









وفي وقت مبكر من انتشار الوباء، كان هناك قلق من أن انتشار كوفيد-19 مع الإنفلونزا من الممكن ان يشكل وباء مضاعفا خلال فصل الشتاء، وقد يؤدي إلى وفيات أعلى من أي وقت.









ولحسن الحظ، لم يحدث هذا خلال فصل الشتاء، ولكن لا تزال هناك أسئلة يجب الإجابة عنها حول كيفية تأثير الفيروسات الأخرى واللقاحات على بعضها البعض.









ولمعرفة إجابة لذلك، قام فريق من الباحثين في طب الأطفال بفحص كل حالة إيجابية لـ كوفيد-19 في مستشفى أركنساس للأطفال في الفترة من 1 فبراير إلى 30 أغسطس 2020 - بإجمالي 905 مريضًا تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أقل.









ثم قاموا بتحليل مدى مرض المرضى، وكذلك تسجيل حالة التطعيم لكل من أمراض الإنفلونزا والمكورات الرئوية، وكانت النتائج مثيرة، والأطفال الذين تلقوا لقاح الإنفلونزا في ذلك الموسم كانت لديهم احتمالات أقل للإصابة بعدوى حادة منكوفيد-19 مقارنة بالأطفال الذين لم يأخذوا اللقاح.









وكتب الفريق في ورقتهم الجديدة: "استنادًا إلى ملاحظاتنا، نفترض أن ارتفاع معدل الإصابة بـ كوفيد-19، قد يعكس أيضًا معدل التطعيم المنخفض ضد مرضي الإنفلونزا والمكورات الرئوية، خاصة أن الدراسة أثبتت أن الأطفال الذي تلقوا لقاح الإنفلونزا هم بالفعل أقل عرضة للإصابة بحالات كوفيد-19 المصحوبة بأعراض قوية.