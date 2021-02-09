تعرف على نشأة وطفولة الإعلامي صالح مهران .. شاهد





وأضاف صالح مهران، مع الإعلامي أيمن عدلي، ببرنامج "كنوز الوطن"، أنه خلال فترة التعليم الثانوي اشترك في فريق التمثيل المدرسي، والذى لفت نظره لاستخدام الصوت، ومن ثم بدأ الاهتمام بالإذاعة والراديو الذى كان يعد ساحر القرن حينها.







