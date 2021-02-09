تعرف على نشأة وطفولة الإعلامي صالح مهران .. شاهد

قال الإعلامي الراحل صالح مهران في لقاء قبل وفاته إنه ولد في 5 سبتمبر عام 1937 ، ونشأ في حي حدائق الزيتون بمحافظة القاهرة، وتعلم في مدرسة الزيتون الأميرية والحلمية الثانوية .
وأضاف صالح مهران، مع الإعلامي أيمن عدلي، ببرنامج "كنوز الوطن"، أنه خلال فترة التعليم الثانوي اشترك في فريق التمثيل المدرسي، والذى لفت نظره لاستخدام الصوت، ومن ثم بدأ الاهتمام بالإذاعة والراديو الذى كان يعد ساحر القرن حينها.
وأِشار إلى أن القرن العشرين كان عصر الراديو، لأنه وفر في البيوت على مختلف مستوياتها المعيشية اتصالا مع منابع الفن ، مضيفا أن الراديو جعل الأسطوانات مجانًا في المنزل ، إلى جانب سماع شخصيات عظيمة لذلك كان جهازا ساحرا بالنسبة لنا في هذا الوقت .