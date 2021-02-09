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صالح مهران: السادات تحمل كثيرا حتى صنع نصرا ما زال الشعب يعيش عليه

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:06 م
الإعلامي الكبير
الإعلامي الكبير صالح مهران
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هاجر إبراهيم
روى الإعلامي صالح مهران، في لقاء مسجل مع الإعلامي أيمن عدلي قبل وفاته تفاصيل بيانات النصر وجملته الشهيرة "هنا القاهرة" في الإذاعة المصرية، مضيفا إن الزعيم الراحل أنور السادات تحمل كثيرا حتى استطاع صناعة نصرا مازال الشعب يعيش عليه، مشيرا إلى أن هناك انقلاب حدث ضده وأقمت بالإذاعة كمسرح للعمليات.

وأضاف "مهران" خلال حواره ببرنامج "كنوز الوطن" على "أخبار مصر" تقديم الإعلامي أيمن العدلي المذاع عبر الفضائية المصرية، أن تمثيلية فى صوت العرب كان بها شخصية رجل مجنون يقوم بالقتل ويفصل في وزرائه ومعاونيه حتى ثار الشعب عليه وقتلوه، موضحا ان رئيس الإذاعة رفض الإمضاء علي التمثيلية وهرب لكي لا يقوم بذلك.

وتابع الإعلامي صالح مهران،  أن الاتحاد الاشتراكي لم يكن محبوب من الشعب قديما ليس مثلما قال عبد الحليم حافظ، لافتا إلى أن الراحل أنور السادات مر بثلاث سنوات يشيب لها الولدان من إشاعات وسخرية وحاول كثيرا تثقيف الناس.

واكد ان القوات المسلحة المصرية بذلت جهدا فائقا خلال حرب 1973، حيث أن جميع الأفلام التسجيلية التي صدرت وصورت وأذيعت عن الحرب قام بها عن قرب.

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