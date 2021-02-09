بعمر جدها.. شابة تتزوج من عجوز يكبرها بـ50 عاما وتؤكد "بنعشق بعض"

أقدمت شابة بعمر ال29 عاما على الزواج من رجل يكبرها ب50 عاما، معترفة بعشقهما لبعضهما البعض، حيث تدعي أنها لا تلعب دور زوجة الأب مع أبناء زوجها الذين يكبرها بنحو 30 عام.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، التقت ترزل راسموس ، 29 عامًا ، من كيب تاون بجنوب إفريقيا ، بويلسون راسموس البالغة من العمر 80 عامًا في عام 2016 في إحدى الصحف المحلية ووقعت في الحب بجنون ، وعلى الرغم من أن زوجها لديه أحفاد في سنها ، فإنها تقول إن حبها خام وجميل ".

وقالت طالبة القانون إن علاقتها بزوجها بميت على جاذبية متبادلة ، حيث الواعدوا بعضهما على الفور ، مع حرص ويلسون على أن يكون له زوجة أصغر منه في سن الشيخوخة.

وفي الوقت نفسه ، تتمتع الشابة بفوائد حكمة زوجها وخبرته الحياتية.

وأوضحت الزوجة المثيرة للجدل ان والدتها ووالدها أبدوا موافقتهما على الزواج من الرجل الذي يكبرها ب50 عام ، ليتزوجا في العام التالي في حفل صغير ، مع ابنة ويلسون البالغة من العمر 56 عامًا.





وتعيش الزوجة مع زوجها لدعم دراساتها ماديًا.