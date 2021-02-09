ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعمر جدها.. شابة تتزوج من عجوز يكبرها بـ50 عاما وتؤكد "بنعشق بعض"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:00 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

أقدمت شابة بعمر ال29 عاما  على الزواج من رجل يكبرها ب50 عاما، معترفة بعشقهما لبعضهما البعض، حيث تدعي أنها لا تلعب دور زوجة الأب مع أبناء زوجها الذين يكبرها بنحو 30 عام.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، التقت ترزل راسموس ، 29 عامًا ، من كيب تاون بجنوب إفريقيا ، بويلسون راسموس البالغة من العمر 80 عامًا في عام 2016 في إحدى الصحف المحلية ووقعت في الحب بجنون ، وعلى الرغم من أن زوجها لديه  أحفاد في سنها ، فإنها تقول إن حبها  خام وجميل  ".


وقالت طالبة القانون إن علاقتها بزوجها بميت على جاذبية متبادلة ، حيث  الواعدوا بعضهما  على الفور ، مع حرص ويلسون على أن يكون له زوجة أصغر منه في سن الشيخوخة.


 وفي الوقت نفسه ، تتمتع  الشابة  بفوائد حكمة زوجها وخبرته الحياتية.


وأوضحت الزوجة المثيرة للجدل ان والدتها ووالدها أبدوا  موافقتهما على الزواج من الرجل الذي يكبرها ب50 عام ، ليتزوجا  في العام التالي في حفل صغير ، مع ابنة ويلسون البالغة من العمر 56 عامًا.


 وتعيش الزوجة مع زوجها لدعم دراساتها  ماديًا.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ادعت أن اللصوص قتلوه.. أم تخنق طفلها فى ظروف غامضة

أقرَّ بقتل 9 أشخاص.. سفاح نساء يبحث عن عروس ليتزوجها قبل إعدامه في اليابان.. تفاصيل

تطلب الطلاق وهي جدة .. رسالة منذ 50 عاما تنهي حياة زوجين

استغلت غياب زوجة ابنها.. سيدة تمنع حماتها من رؤية طفلتها مدى الحياة لتصرف غير لائق

مقتل عريس وشقيقه في حفل الزفاف بسبب شجار عائلي

ترشيحاتنا

الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 100 مركز في التصنيف العالمي للأندية

هزة أرضية تضرب شمال الإسكندرية بقوة 3.5 ريختر

الأرصاد: طقس الغد دافئ على جميع الأنحاء يصاحبه شبورة.. والقاهرة تسجل 26 درجة

بسبب أبو جبل.. رحيل أحد أفراد الجهاز الفني بالزمالك

متلازمة الكوخ.. فنانة عربية شهيرة تصاب بمرض خطير.. تفاصيل بالفيديو

أندرياس بريمه أسطورة ألمانيا لـ صدى البلد: أحببت محمد الشناوي.. ومستوى الأهلي أبهرني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا

دراسة تحدد 5 أماكن تتسبب فى 80% من إصابات كورونا

هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإصابة بـ سلالة كورونا الجديدة