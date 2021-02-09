تسرب مياه الأمطار يتسبب في وفاة 24 عاملا بورشة سرية لصناعة النسيج بـ طنجا المغربية.. فيديو





وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن "وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، تعرضت صباح الإثنين، لتسرب مياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية"​​​.





ووفقا للوكالة، تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.





كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين".

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها مصرع 24 شخصا بعد تسرب الأمطار إلى ورشة لصناعة النسيج في مدينة طنجة شمالي المغرب.