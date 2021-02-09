ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تسرب مياه الأمطار يتسبب في وفاة 24 عاملا بورشة سرية لصناعة النسيج بـ طنجا المغربية.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:27 م
عمليات الإنقاذ
عمليات الإنقاذ
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها مصرع 24 شخصا بعد تسرب الأمطار إلى ورشة لصناعة النسيج في مدينة طنجة شمالي المغرب.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن "وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، تعرضت صباح الإثنين، لتسرب مياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية"​​​.

ووفقا للوكالة، تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.

كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكسري الروتين .. طريقة عمل البسلة بـ 4 وصفات غير تقليدية

بشرى سارة.. دواء جديد يحمي من فقدان السمع

الأمير هاري يعود إلى بريطانيا بدون زوجته ميجان ماركل.. لهذا السبب