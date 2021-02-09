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حوادث

سائق يحاول الانتحار بـ الحبة السامة بمنية النصر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:10 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اقدم سائق ، يعالج نفسيا علي الانتحار، بتناول قرص حفظ الغلال ، بقرية " ميت عاصم " مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ، ونقل إلي المستشفي بعد إصابته بحالة إعياء شديده .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود  اشاره لمركز شرطة منية النصر من مستشفي منية النصر المركزي بوصول "محمد ر. ال. ا " ۲۸ عاما ،سائق ، ومقيم قرية " ميت عاصم " دائرة المركز  مصابا بحالة اعياء ( ادعاء تناول مادة سامة )
انتقال علي الفور  ضباط المباحث إلي المستشفي وبالفحص وسؤاله قرر بتناوله قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال بطريق الخطأ، مما ادي الي حدوث اصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

و بسوال والده "رضا .ال .ا " 56 عاما ، موظف ، ومقيم بذات القرية  ، قرر بأن نجله يعاني من مرض نفسي ويعالج طرف أحد الأطباء النفسين ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۹۹۸ اداري مركز منية النصر ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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