سائق يحاول الانتحار بـ الحبة السامة بمنية النصر

اقدم سائق ، يعالج نفسيا علي الانتحار، بتناول قرص حفظ الغلال ، بقرية " ميت عاصم " مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ، ونقل إلي المستشفي بعد إصابته بحالة إعياء شديده .





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود اشاره لمركز شرطة منية النصر من مستشفي منية النصر المركزي بوصول "محمد ر. ال. ا " ۲۸ عاما ،سائق ، ومقيم قرية " ميت عاصم " دائرة المركز مصابا بحالة اعياء ( ادعاء تناول مادة سامة )

انتقال علي الفور ضباط المباحث إلي المستشفي وبالفحص وسؤاله قرر بتناوله قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال بطريق الخطأ، مما ادي الي حدوث اصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .



و بسوال والده "رضا .ال .ا " 56 عاما ، موظف ، ومقيم بذات القرية ، قرر بأن نجله يعاني من مرض نفسي ويعالج طرف أحد الأطباء النفسين ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۹۹۸ اداري مركز منية النصر ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.