أشرف قاسم: مواجهة مولودية الجزائر لن تكون سهلة.. وهدفنا حصد الثلاث نقاط

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مولودية الجزائر الجزائري فريق قوي ومواجهته في بداية المشوار الإفريقي لن تكون سهلة.





وأوضح أشرف قاسم أن الزمالك يخوض كل مبارياته بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، وتخطي المولودية سيكون بمثابة دفعة قوية للاعبين في بداية المشوار الإفريقي.





وقال قاسم إن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، استعد جيدا للقاء بطل الجزائر وقام بمتابعته في الفترة الأخيرة، وحدد نقاط القوة والضعف، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الجمعة المقبل.



