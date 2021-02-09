بولتون: الصين تمثل خطرا على الأمن والسلم الدوليين

قال جون بولتون مستشار الامن القومي الأمريكي السابق إن الصين تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في القرن العشرين.





واكد بولتون خلال مداخلة عبر سكايب على فضائية الغد أن توسعات الصين العسكرية تفرض تهديدات على دول الجوار مثل اليابان تايوان .





وتابع مستشار الامن القومي الأسبق بأن الصين هددت بالسيطرة على بحر جنوب الصين وأيضًا الأوضاع فى جنوب شرق اسيا والهند.



