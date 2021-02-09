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بولتون: الصين تمثل خطرا على الأمن والسلم الدوليين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:48 م
جون بولتون مستشار
جون بولتون مستشار الامن القومي الأمريكي السابق
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ندى عبد العزيز
قال جون بولتون مستشار الامن القومي الأمريكي السابق إن الصين تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في القرن العشرين.

واكد بولتون خلال مداخلة عبر سكايب على فضائية الغد أن توسعات الصين العسكرية تفرض تهديدات على دول الجوار  مثل اليابان تايوان .

وتابع مستشار الامن القومي الأسبق بأن الصين هددت بالسيطرة على بحر جنوب الصين وأيضًا الأوضاع فى جنوب شرق اسيا والهند.

وأضاف بولتون أن الصين شنت العديد من الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة ليسعوا إلى بناء منصة نووية مضيفًا أن " الصين شاركت فى العديد من عمليات السرقة التى اثرت على التجارة مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى محاولات زعزعة الاستقرار  فى اسيا  وعلاقتها مع افريقيا".
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