ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. نشر خدمات الجيل الخامس للاتصالات إلى 51 مدينة ومحافظة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:00 م
الجيل الخامس للاتصالات
الجيل الخامس للاتصالات
Advertisements
قسم الاقتصاد
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن ارتفاع نسبة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2020، ووصولها إلى 7 مدن ومحافظات إضافية؛ مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام، ليصل إجمالي المدن والمحافظات المشمولة بتغطية الجيل الخامس إلى 51 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد كشفت الهيئة في تقريرها الربعي "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة عن تصدر شركة زين لقائمة انتشار خدمات الجيل الخامس في المملكة؛ حيث قامت بنشر خدمات الجيل الخامس في 44 مدينة ومحافظة، جاءت بعدها شركة الاتصالات السعودية STC بـ 22 مدينة ومحافظة، وأخيرًا شركة موبايلي بعد قيامها بنشر خدمات الجيل الخامس في 21 مدينة ومحافظة.

اقرأ أيضا:

ورصد التقرير الصادر عن "هيئة الاتصالات" في نهاية الربع الرابع من العام 2020، تسجيل سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل في المملكة لمتوسط سرعة يصل إلى 315.55 ميجابت في الثانية، وتسجيل شركة الاتصالات السعودية STC لأعلى متوسط سرعة تحميل للإنترنت المتنقل لخدمة الجيل الخامس بسرعة تصل إلى 342.35 ميجابت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي شركة زين بمتوسط سرعة 338.12، وشركة موبايلي بمتوسط سرعة تحميل تصل إلى 220.86 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة زين لأداء مقدمي خدمات الاتصالات في نشر خدمات الجيل الخامس في جميع مناطق المملكة، عدا منطقة مكة المكرمة التي سجلت فيها شركة موبايلي أفضل أداء في نشر خدمات الجيل الخامس خلال الربع الأخير من عام 2020.

ويأتي تقرير "مقياس" في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. مد نشر خدمة الجيل الخامس إلى 44 محافظة

إشادة دولية.. السعودية نموذج رائد في تنظيم قطاع الاتصالات

بأسماء المناطق.. ننشر التفاصيل الكاملة لتقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الرابع لــ 2020

وزير الاتصالات: تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الأرضي فى أفريقيا إلى 34.9 ميجابت/ ثانية

ماذا قال وزير الاتصالات أمام مجلس النواب؟.. التفاصيل الكاملة

وزير الإتصالات: 35.5 مليار جنيه لرفع كفاءة الإنترنت

ترشيحاتنا

عزل كهربا والشحات بسبب اختراق الفقاعة الطبية

ماسكيرانو: الأهلي أبهرني أمام بايرن.. وصلاح نقل الكرة المصرية إلى مستوى جديد

فروق جماعية.. حسن المستكاوي يعدد أسباب هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ

حدث تاريخي.. مسبار الأمل ينجح في دخول مدار المريخ

مدرب بايرن ميونخ بعد الفوز على الأهلي: كان يفترض أن نسجل المزيد

هزة أرضية تضرب شمال الإسكندرية بقوة 3.5 ريختر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي إلى الزهايمر

خبر حزين للرجال .. فقدان حاسة الشم يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية

دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا