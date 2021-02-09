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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا بتعاملات اليوم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:01 م
مؤشر الأسهم السعودية
مؤشر الأسهم السعودية
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قسم الاقتصاد
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2020، مرتفعًا 83.58 نقطة ليقفل عند مستوى 8892.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبحسب تقرير عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

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كانت أسهم شركات الجوف، وأنعام القابضة، وأبو معطي، والخزف السعودي، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج، وأسمنت القصيم، والحكير، والسعودي الفرنسي، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 8.30%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأبو معطي، وتبوك الزراعية، وكيان السعودية، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والمصافي، وأبو معطي، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 230.30 نقطة ليقفل عند مستوى 25359.53 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 882 صفقة.
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