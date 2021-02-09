تحرك أمريكي جديد بمنظمة الصحة العالمية لدعم جهود مكافحة كورونا

كشف مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ترغب في المشاركة بتمويل برنامج اختبارات كورونا والبحث عن اللقاحات، وذلك في إطار مشاركتها في الجهود العالمية للاستجابة للوباء.





ورحب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالإعلان الأمريكي، الذي يتماشى مع إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشهر الماضي، عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة، وفقًا لوكالة "رويترز".





وقال مدير مكتب العلاقات الدولية بوزارة الصحة الأمريكية، كولين ماكيف: "نريد أن نؤكد التزام الولايات المتحدة بالتعددية وقضيتنا المشتركة للاستجابة لهذا الوباء وتحسين الصحة العامة العالمية".





وكانت منظمة الصحة العالمية، طالبت أمس، ببذل كل الجهود الممكنة لتطوير اللقاحات المتوفرة حاليًا، حتى تصبح فعالة ضد التحورات الجديدة للفيروس القاتل.





وتأتي دعوة الصحة العالمية، عقب اختبارات أجرتها جنوب أفريقيا، على أحد لقاحات كورونا، والذي أظهر فعالية ضعيفة للتعامل مع السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا.