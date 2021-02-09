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توك شو

صفات بيحبها أهلك فيك وبيكرهوها .. شاهد ردودا غريبة من الشباب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:36 م
أيه صفاتك اللي بيحبها
أيه صفاتك اللي بيحبها أهلك وأيه الصفات اللي بيكرهوها
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقرير  بعنوان "ايه الصفات اللي بيحبها اهلك وايه الصفات اللي بيكرهوها؟"، وكانت اجابة احد الشباب عن اكتر صفة محببة لوالديه منها: " انا مش مقرب منهم ومع صحابي طول الوقت، وان الحلوة ان جدع ومبقولهمش لاي حاجة".

وذكر شاب اخر: "انا طيب وحنين على اخواتي، اما بينزعجوا ان عنيد وعصبي"، كما قالت فتاة: "انا كسلانة شوية وده بيضايق اهلي".

من جانبه اضاف شاب أخر: "اهلي بيضيقوا ان بشرب سجاير"، وقالت احدى الفتيات: "بيحبوا ان أكون هادية ومجتهدة، بس بيضيقوا من عصبية".

كما أوضح أحد الشباب المتزوجين: "انا ولادي وولدتي توفوا، بس انا كنت مطيع ليهم جدا، وكانوا بيخافوا عليا".

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