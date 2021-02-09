نيابة دمياط تحقق في واقعة هروب أم وترك مولودها بمستشفى كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة

واستمعت النيابة العامة اليوم لأقوال كلا من كاتب الاستقبال بالمستشفى و موظف الاستقبال بالمستشفى .

وأكد موظفى الاستقبال أن الواقعة تعود لشهر نوفمبر الماضى عندما وصلت سيدة منتقبة تعانى من نزيف حاد وآلام الولادة وقدمت صورة بطاقة الرقم القومي وتبين بعدها أنها مزوره .





وأوضح موظفى الاستقبال أن السيدة وضعت مولودها " ولادة طبيعية " وهربت فجر ذات اليوم الذى وضعت فيه وتركت مولودها "ذكرا" وهربت.



