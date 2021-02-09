نيابة دمياط تحقق في واقعة هروب أم وترك مولودها بمستشفى كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة

تباشر النيابة العامة بدمياط التحقيق في واقعة قيام سيدة وضعت داخل قسم النساء بمستشفى كلية طب الازهر بمدينة دمياط الجديدة وتركت مولودها وهربت.
واستمعت النيابة العامة اليوم لأقوال كلا من كاتب الاستقبال بالمستشفى و موظف الاستقبال بالمستشفى .
وأكد موظفى الاستقبال أن الواقعة تعود لشهر نوفمبر الماضى عندما وصلت سيدة منتقبة تعانى من نزيف حاد وآلام الولادة وقدمت صورة بطاقة الرقم القومي وتبين بعدها أنها مزوره .
وأوضح موظفى الاستقبال أن السيدة وضعت مولودها " ولادة طبيعية " وهربت فجر ذات اليوم الذى وضعت فيه وتركت مولودها "ذكرا" وهربت.
وأكد الموظفين أن إدارة المستشفى أخطرت قسم الشرطة لإثبات الواقعة ولكننا فوجئنا بإحالتنا للنيابة العامة وأننا اصبحنا نواجه تهمة التقصير والعمل.