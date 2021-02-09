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محافظات

10 آلاف جنيه لكل أسرة.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على أسر قرية زوبع

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:42 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ
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محمود زيدان
زار اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ  الـ6 أسر بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول، الذين تم إخلاء منازلهم  أمس لوجود تصدعات به المكون من 3 طوابق، مما أدى إلي ميل العقار.

كما اطمأن على مقر الإقامة المؤقت بمدرسة القرية وتوفير 30 سرير لهم، و60 بطانية، وتوفير كل مستلزمات المعيشة، على أن يتم تدبير محل إقامتهم بعد 5 أيام.

وقرر محافظ كفر الشيخ، صرف 7 آلاف جنيه لكل أسرة، إضافة إلى 3 آلاف جنيه التي تم صرفها أمس موجهًا كافة أجهزة المحافظة التنفيذية والأمنية وعلى رأسهم اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير المساعد للمحافظة، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بتقديم كافة الخدمات لهم.

جدير بالذكر، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اتخذت كافة الإجراءات لتأمين العقار والمباني المجاورة وإخلائها من السكان تحسبًا لانهيار العقار وبمساعدة اهالي وشباب القرية تم إخلاء المبني من محتوياته، وهدمه.

10 آلاف جنيه لكل أسرة.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على أسر قرية زوبع
10 آلاف جنيه لكل أسرة.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على أسر قرية زوبع
10 آلاف جنيه لكل أسرة.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على أسر قرية زوبع
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