بعد دعم السيسي.. مشروعات النواب تعلن عن زيارة ميدانية لعزبة الهجانة

قالت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي: إنه في إطار توجه الدولة لتغيير وجه مصر في القضاء علي العشوائيات، ومن ضمنها المناطق غير المخططة، مثل عزبة الهجانة بشرق مدينة نصر ، التي قام الرئيس السيسي بزيارتها، وهو أول رئيس يزور تلك المنطقة بما يعكس مدي الاهتمام بتطوير المنطقة وتحويل حياة أهلها لحياة أفضل "حياة كريمة "، وكيف التف الأهالي حول الرئيس، ورسالة الأمان للأهالي بتلك المنطقة وبكل المناطق العشوائية، بأن الدولة مهتمة بتطوير تلك المناطق، فإنها ستقوم بزيارة ميدانية لمنطقة عزبة الهجانة.





وقال "مرعي"، في بيان للجنة، إن ملف العشوائيات ملف متوارث لم يقترب أي رئيس منه، والرئيس هو من اقتحم وواجه هذا الملف، لأنه يري أن المصريين يستحقون دائما حياة أفضل، "حياة كريمة" تليق بالمواطن.





وأضاف رئيس اللجنة، أن زيارة الرئيس، خلال جولته، لعزبة الهجانة، والتي رافقه فيها 11 وزيرا علي رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة، منهم وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية، ووزير الري والتربية والتعليم ومحافظ القاهرة، ليشاهدوا ويرصدوا عن قرب حجم المشكلة والعلاج في تطوير تلك المنطقة التي يسكنها أكثر من 2 مليون مواطن، وهذا رقم كبير.





وتابع النائب: "من هذا المنطلق وقبل أن أكون رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، فأنا مواطن مصري فخور بالرغبة المصحوبة بإرادة سياسية قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير حياة العشوائيات في مصر ، فرأيت أنه يجب أن نشارك الرئيس في دعم هذه المبادرات لتطوير العشوائيات في كافة المناحي لتغييرها للأفضل، من خلال القيام بزيارة وبمشاركة زملائي أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعزبة الهجانة؛ للوقوف علي المشروعات القائمة وتدعيمها وحصرها".





وأشار رئيس اللجنة إلي ضرورة إيفاد مندوبين من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدريب الشباب في هذه المنطقة، علي ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروع، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ليستفيد منها أهالي تلك المنطقة، وتكون بمثابة فرصة عمل للشباب هناك، ويكون ذلك بتسهيل تقديم المشروعات لهؤلاء الشباب مثل مشروعات "سيارات الطعام المتنقلة " وغيرها، وتقديم كافة التسهيلات حتي يكون ذلك بعيدًا عن أي روتين ليسير البرلمان بالتوازي مع تطلعات القيادة السياسية بتطوير العشوائيات بتوفير فرص عمل كأحد أذرع حياة كريمة للشباب وللأسرة بمنطقة عزبة الهجانة .