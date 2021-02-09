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العليا لمكافحة الفيروسات: المضادات الحيوية لا تقاوم كورونا.. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:11 م
الدكتورة وجيدة أنور
الدكتورة وجيدة أنور
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات ، إن فيروس كورونا لا يواجه بـ المضادات الحيوية ، كاشفة أنه في حالة زيادة جرعاتها يكتسب الجسم مناعة منها ، وتصبح غير فعالة .

وأضافت الدكتورة وجيدة أنور ، خلال استضافتها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا والمذاع على فضائية "سي بي سي" ، أنه يفضل اتباع "البروتوكول" العلاجي لوزارة الصحة ، واستشارة الطبيب المعالج .

ولفتت إلى أن "المسكنات " إدمان" ، وغير صحيح إعطاء مرضى "كورونا " مسكنات ، ويكفي خافض حرارة ، متابعة : " الصيدلي بيبقي عاوز يبيع بغض النظر عن الحالة " .

وتابعت : " كل دوا ليه وقت بيتخلص الجسم منه ، ويتوقف ذلك على الانتظام في تناوله ، والإكثار يسبب عدم الاستفادة من تأثيرة بعد ذلك " .

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