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تسبب فيروس سي.. مستشارة وزيرة الصحة تحذر من حقن المضادات الحيوية ..شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:57 م
الدكتورة نهى عاصم
الدكتورة نهى عاصم ، مستشارة وزيرة الصحة
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نورهان رأفت
حذرت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية، من تعاطي "المضادات الحيوية" من دون استشارة طبية، لافتة إلى أنه لا يجب الاستسهال من قبل بعض الأطباء في إعطاء المضادات الحيوية للمريض لسرعة الشفاء.

وقالت الدكتورة نهى عاصم، خلال استضافتها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أن استسهال إعطاء المرضى مضادات حيوية عن طريق الحقن؛ يسبب ارتفاعا فى معدلات الإصابة بفيروس سي، رغم أن الدولة تعمل على التصدي له، إضافة إلى تليف الكبد والكلى.

وأشارت إلى خطورة وجود بكتيريا مضادة للمضادات الحيوية تقلل الفائدة لمن تتناوله في الحالات الحرجة.

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