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اقتصاد

بسبب كورونا.. تراجع المواليد في الصين 15%

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:00 م
تراجع المواليد في
تراجع المواليد في الصين
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قسم الاقتصاد
كشفت وزارة الأمن العام في الصين أن عدد المواليد تراجع 15% في 2020 مقارنة بالعام السابق، وذلك مع ظهور فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد وقرارات تكوين أسرة.

وقالت تقرير صادر عن الوازرة اليوم إن الصين شهدت ميلاد 10.035 مليون في العام الماضي، مقارنة مع 11.79 مليون في 2019. وكانت نسبة الذكور في مواليد العام الماضي 52.7% بينما كانت نسبة الإناث 47.3%.

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وفي السنوات الأخيرة، تردد كثيرون من الأزواج في إنجاب الأطفال بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والتعليم والسكن. ولم يؤثر التخلي عن سياسة الطفل الواحد التي استمرت لعقود في عام 2016 بشكل كبير على زيادة عدد المواليد في البلاد.

وأثرت المخاوف الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا في العام الماضي على قرارات الإنجاب مما أدى إلى استمرار انخفاض المواليد على المدى الطويل في أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان.

ويبلغ عمر حوالي 20% من المواطنين الصينيين أو حوالي 250 مليون نسمة 60 عاما أو أكثر.
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