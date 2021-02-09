المركزي الأوروبي يحذر من مخاطر تفشي كورونا على انتعاش الاقتصاد

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، إنه توجد مخاطر فعلية بأن يمثل تفشي وباء كورونا المستجد مخاطر كبيرة على اقتصاد منطقة اليورو.





وأوضحت لاغارد في مداخلة لها اليوم أمام نواب البرلمان الأوروبي في بروكسل أن الارتفاع المتجدد في حالات كوفيد - 19 والطفرات الجديدة للفيروس وإجراءات الاحتواء الصارمة تشكل خطرًا سلبيًا كبيرا على النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو ، مشيرة إلى أنه لا يزال من الأهمية بمكان أن تستمر السياسة النقدية والمالية في العمل يدًا بيد.





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وشددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، على أن السياسة المالية على المستوى الوطني والأوروبي على حد سواء تظل ذات أهمية حاسمة في دعم الانتعاش.





وخلال مداخلتها تعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بتقديم الدعم النقدي للاقتصاد وقالت إنه يتعين على الحكومات أن تفعل الشيء نفسه.