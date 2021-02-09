روحاني يمد يده لـ بايدن: مستعدون للصداقة مع أمريكا .. وترامب وصمة عار

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه سفراء عدد من الدول الأجنبية في طهران بمناسبة ذكرى ثورة الخميني إن "طهران تعلن بصوت عال أنها تريد الصداقة مع دول ترغب في الصداقة معها، وأنها ستعود إلى التزاماتها فورا، عندما تعود مجموعة 5 +1 إلى التزاماتها".





ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن روحاني قوله إن إيران على استعداد للوفاء بجميع التزاماتها يوما بيوم، عندما تعود الولايات المتحدة لالتزامها الكامل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.





وأضاف روحاني أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران حتى الآن.





وتابع أن إيران في المقابل أوفت بالتزاماتها حتى في عام 2017، عندما غنت الولايات المتحدة أغاني الانفصال عن مجلس الأمن، وبعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي والعقوبات، ظلت إيران ملتزمة بتعهداتها لمدة عام، لإن مجموعة 4+1 وعدوا بالوفاء بالتزاماتهم، لكن هذا لم يحدث.





وواصل أن الشخص الذي فرض الحرب أولا مع إيران لم يعد له اسم ولا صفة، و"ترامب ليس سوى وصمة عار".