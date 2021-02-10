اقتصاد عمان.. إنشاء مركز تجاري ترفيهي بالمنطقة الاقتصادية بالدقم

وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة العمانبة والمناطق الحرة ومجموعة سبعين عبر ذراعها "سبعين للاستثمار" اليوم بالمبنى الرئيسي لإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اتفاقيةَ حقّ انتفاع بالأراضي لإنشاء مركز تجاري ترفيهي بالمنطقة على مساحة 10500 مترًا مربعًا بقيمة إجمالية تقدر بنحو خمسة ملايين ريال عُماني.





وبحسب وكالة الأنباء العمانية "ونا"، وقع الاتفاقية نيابة عن إدارة المنطقة، المهندس يحيى بن خميس الزدجالي المكلف بتسيير أعمال المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وعن شركة سبعين للاستثمار خالد بن سعيد النبهاني الرئيس التنفيذي للشركة.





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وسيضم المركز التجاري الترفيهي في مرحلته الأولى العديد من المرافق المختلفة مثل دور السينما، وألعاب الواقع الافتراضي، وملعب جولف داخلي، إلى جانب المطاعم، والمحلات ذات العلامات التجارية المحلية والخليجية والعالمية، ومواقف للسيارات، وفي مرحلته الثانية والتي سيتم تطويرها لاحقا سيضم المشروع فندقًا من فئة أربع نجوم، ومبنًى سكني، وآخرَ تجاري،يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للزوار .





وقال علي شهاب الدين المشهوررئيس مجلس إدارة مجموعة شركة " سبعين للاستثمار: إن المركز الترفيهي يتميز بموقع استراتيجي في وسط المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم، فضلًا عن قربه من مطار وميناء الدقم والمشاريع الخدمية الحكومية والخاصة الأخرى بالمنطقة مشيرا إلى أن المدة المتوقعة لإنشاء المركز الترفيهي تتراوح بين 12- 18 شهرًا من بعد الحصول على التصاريح والموافقات كافة من الجهات المعنية ذات

الاختصاص .





من جانبه أكد المهندس يحيى بن خميس الزدجالي، المكلف بتسيير أعمال المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن تنفيذ هذا المشروع في المنطقة يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لاستقطاب الاستثمارات المحلية وتشجيعها على الاستثمار في المنطقة، كما يعبر المشروع عن ثقة المستثمرين العمانيين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقدرتها المتسارعة على النمو، إضافة إلى المميزات التي تتمتع بها والخدمات التي تُقدّم فيها والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمرون.





يذكر أن "سبعين للاستثمار" هي الذراع الاستثماري لمجموعة شركات سبعين، التي بدأت أعمالها الخدمية والاستثمارية في السلطنة منذ 2007م، بعدد من القطاعات التسويقية والإنشائية والتكنولوجيا الحديثة والقطاعات السياحية، إلى جانب القطاعات المختصة في الأمن الغذائي، وتسعى المجموعة من خلال مشاريعها إلى إيجاد فرص وشراكات استثمارية فريدة من نوعها وذات قيمة مضافة للسوق العُماني.