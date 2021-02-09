محمد مهران لـ صدى البلد: سأحزن إذا عرض ماكو على منصة إلكترونية

قال الفنان محمد مهران أنه كان سيحزن إذا عرض فيلم ماكو على أحد المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن عرض الأفلام على المنصات يجب أن ياتي بعد السينما.





وأوضح محمد مهران في تصريح لـ صدى البلد، أنه لايجوز أن نفقد "خروجة حلوة" والتجمع من أجل الذهاب إلى السينما بسبب المنصات.

وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.

"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.