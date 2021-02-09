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أخبار البلد

الموالح الأولى.. تصدير 176 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال أسبوعين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إنه تم افتتاح 37 سوقا خلال آخر ٣ سنوات ، منهم 11 سوق خلال الأزمة الأخيرة فى عام 2020 ، ويعد فتح الأسواق عملية صعبة ومعقدة جدا .


و حصل موقع "صدى البلد " على تقريرا من الحجر الزراعى  بصادرات مصر الزراعية خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى منتصف يناير ، ليصل إجمالى الصادرات إلي 176820 طن .

حيث أفاد التقرير بالكميات الصادرة لأهم الأصناف بإجمالى 87240 طن من صادرات مصر الزراعية ، حيث بلغت صادرات الموالح إلي 62120 طن ، ويحتل النرتبة الثانية البصل بإجمالى تصدير 6891 طن ، أما الفراولة جاءت فى المرتبة الثانية ليصل إجمالى الصادرات إلي 3934 طن.


كما تم تصدير 1131 طن رمان ، و3488 طن من البطاطس الطازجة ، وكذلك تصدير 3794 طن من البطاطا ، أما الفاصوليا الطازجة يتم تصدير 1274 طن، كذلك يتم تصدير 3611 طن ، وكذلك يتم تصدير 574 طن من الجوافة .


وأفاد التقرير بأنه يتم تصدير 169 طن من الفلفل ، وكذلك يتم تصدير 218 طن من المانجو ، أما الثوم الطازج فقد تم تصدير 36 طن فقط .



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