ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: قانون انتخابات اتحاد الصناعات يخفف العبء عن المستثمرين والصنّاع

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:56 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريده محمد وماجده بدوي ويوسف سامح
أشاد النائب حافظ عمران عضو لجنة الصناعة بالنواب بقانون انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، مؤكدا أنه خطوة علي الطريق الصحيح هدفه إضفاء الصفة القانونية علي مجالس ادارات الاتحاد المصري للصناعات والغرف الصناعية.


وأضاف في تعقيبه علي مناقشات اللجنة اليوم ان القانون سيحصن التصرفات القانونيه التي تم اتخاذها وتخفيف العبء عن المستثمرين والصناع من خلال انجاز الاعمال والقضاء علي البيروقراطية.


ولفت عمران الي ان المادة الثانية من القانون حددت ستة أشهر لتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة وتتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس ادارات الغرف الصناعية خلال ستة أشهر وهذه المدة كافية للانتهاء من كافة الاجراءات التي تنشئ مجالس لاتحاد الصناعات منتخبة قادرة علي النهوض بالصناعة.


وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب وافقت علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية ومذكرته الإيضاحية بعد موافقة مجلس الوزراء.  


وانتظم القانون في ثلاث مواد جاءت المادة الأولى منه يستمر تشكيل مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنه 2019 المشار إليه في مباشرة مهامها لحين إجراء الانتخابات.


 المادة الثانية
يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار عليها في المادة السابقة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة وتتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس ادارات الغرف الصناعية خلال ستة اشهر علي الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.  


 يسري حكم الفقرة السابقة على أحوال انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارات الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.


 المادة الثالثة
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد الوصيف: حوار مجتمعي على قانون اتحاد الغرف السياحية قريبا

النواب يحيل قانون تنظيم اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف إلى لجنة الصناعة

صناعة النواب توافق على قانون انتخاب مجلس إدارة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية

ترشيحاتنا

بسبب أبو جبل.. رحيل أحد أفراد الجهاز الفني بالزمالك

السكة الحديد تخفض أسعار تذاكر بعض قطاراتها بشكل مؤقت .. تفاصيل

يحوّل متلقيه إلى شواذ جنسيا.. داعية إيراني يحرّم التطعيم بلقاح كورونا

استخرجوا كوبين زجاجيين من بطنه .. فريق طبي بالمنصورة ينجح في إنقاذ حياة شاب

بعمر جدها.. شابة تتزوج من عجوز يكبرها بـ50 عاما وتؤكد "بنعشق بعض"

تسبب فيروس سي.. مستشارة وزيرة الصحة تحذر من حقن المضادات الحيوية ..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أسعار النسخة الفرنسية بيجو 508 موديل 2021

بفستان لافت.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الانظار على إنستجرام