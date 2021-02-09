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حوادث

مصرع فلاح بسبب ماكينة قش الأرز بإحدى قرى تمى الأمديد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:18 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقى فلاح مصرعه متأثرا بإصابته أثناء العمل على ماكينة درس قش أرز بإحدى قرى تمى الامديد بالدقهلية.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى السنبلاوين العام بوصول يسري السعيد أحمد عطية ٤٢ عاما ، فلاح ، ومقيم قرية " ابو داود السباخ " دائرة المركز مصابا بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسري وآخر أسفل الإبط الأيمن ( إدعاء حادث عارض ) وتوفي عقب وصوله .

وانتقل ضباط المباحث إلي المستشفي وبالفحص وسؤال شاهد الواقعة  عرفات شعبان عرفات ٦٠ عاما ، عامل زراعي ، ومقيم قرية " تاج العز " دائرة مركز تمي الأمديد وشقيقه صبحي السعيد أحمد عطية ٥٧ عاما ، فلاح ، ومقيم بذات القرية قررا بأنه أثناء قيام المذكور بالعمل على ماكينة دراس القش بارضه الزراعية تطايرت قطعة حديدية من الماكينة أحدثت إصابته في الصدر وسقط علي سير التشغيل مما أدى إلى حدوث إصابته أسفل الإبط ووفاته على إثر ذلك ،ولم يتهما احدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم  ٣٩٩ لسنة ۲۰۲۱ اداري مركز شرطة تمي الأمديد وجاري استكمال الفحص والعرض علي النيابة. 
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