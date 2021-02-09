خارجية النواب: حريصون على وحدة الصف الفلسطيني واستئناف عملية السلام

قال كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأعمال الحوار الوطنى الفلسطينى فى الفترة من ٨-٩ فبراير الجارى وفى تلك الفترة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية والتغيرات الدولية يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية فى السياسة المصرية.





وأضاف كريم درويش خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس إن رعاية الرئيس السيسي للحوار الفلسطيني يعكس حرصه على الخروج من الانقسام الفلسطيني الذى ظل لسنوات حائلا دون توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتوفير الشرعية للمفاوض الفلسطيني واستئناف عملية السلام وفق رؤية فلسطينية موحدة وبناء على أسس راسخة من وحدة الموقف الفلسطينى الداخلى.





وتابع كريم درويش أن القاهرة تثق فى وطنية الفصائل الفلسطينية المختلفة وإدراكها لضرورات الإسراع فى نبذ الخلافات والتوافق على قضايا جوهرية تتصل بترتيب الشأن الداخلى الفلسطينى مثل الانتخابات والتوافق على مرجعيات لاستئناف عملية السلام، خاصة فى ظل الترويج لسنوات انه ليس هناك طرف فلسطينى يمكن التفاوض معه.





ولفت درويش إلى أنه يشعر بالتفاؤل بنتائج الحوار الوطنى الفلسطينى فى ضوء ما بذلته وتبذله القاهرة من جهود مخلصة ودؤوبة للتهيئة للتوافق الفلسطيني.