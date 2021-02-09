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محافظات

الكشف على مليون و150 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة في الدقهلية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:58 م
مبادرة دعم صحة المرأة
مبادرة دعم صحة المرأة في الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء استقبال صحة الدقهلية ما يقرب من مليون و150 ألف سيدة  ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية .

يأتي ذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة المصرية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة .

وأشار إلى أنه تم تحويل أكثر من  195 ألف سيدة إلى مراكز الإحالة بمستشفيات الدقهلية لاستكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 450 منشأة طبية  على مستوى المحافظة.

الكشف على مليون و150 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة في الدقهلية
الكشف على مليون و150 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة في الدقهلية
الكشف على مليون و150 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة في الدقهلية
الكشف على مليون و150 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة في الدقهلية
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