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وكيل التموين بالدقهلية: صرف 60% من احتياجات المواطنين بالمحافظة والسلع متوفرة ..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:49 م
السيد دايره وكيل
السيد دايره وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية
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محمود محسن
أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، أن خدمات الوزارة ستشهد تطورات كبيرة في المرحلة القادمة مع بدء التحول الرقمي، حيث سيتلقاها المواطن من دون تعب أو مجهود، مؤكدا أن المواطن سيصبح بإمكانه استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقته التموينية عن طريق البوابة الإلكترونية لموقع "دعم مصر".

وأضاف "دايرة"، خلال تصريحات نقلتها فضائية "تن"، أن المواطن يحصل على الدعم من خلال البطاقة التموينية، مشيرا إلى أن المواطن يحصل على 28 سلعة استراتيجية مختلفة بجودة ممتازة.

وتابع وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية أنه تم صرف 60% من احتياجات المواطنين بالمحافظة، مؤكدا أنه يوجد دائما وفرة في السلع الإستراتيجية التي تقدم للمواطنين.

وأشار إلى أن المديرية تعمل على توفير السلع والمخزون الاستراتيجي بأسعار ثابتة.

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