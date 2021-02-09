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منوعات

تقيؤ دماء حتى الموت .. أعراض المرض الغامض المنتشر في تنزانيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:55 م
مريض
مريض
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أماني إبراهيم
انتشر مرض غامض في تنزانيا تسبب في وفاة ما لا يقل عن 15 شخصا وإدخال أكثر من 50 آخرين إلى المستشفى، وذلك بسبب المرض الغامض الذي تسبب في أعراض غريبة لدى المرضى.

ووفقا لصحيفة صن البريطانية، تسبب المرض الغامض في تقيؤ المرضى للدم، وكان معظم المرضى من الذكور، والذين ماتوا في غضون ساعات من ظهور الأعراض في منطقة مبيا جنوب تنزانيا.

وقالت فيليستا كيساندو ، كبيرة المسئولين الطبيين المحليين، إنه تم إرسال فريق من الخبراء لتقييم المرضى والتحقيق في سبب مرضهم، وتابعت: "هذه المشكلة لم تكن منتشرة.. لقد حدث ذلك في جناح إداري واحد فقط في إيفومبو، حيث يتقيأ الناس دماءً ويموتون عندما يصلون إلى المستشفى في وقت متأخر".

ما سبب المرض لم يتم تحديده بعد؟
استبعدت وزارة الصحة التنزانية تفشي المرض في أنحاء البلاد، وأضافت كيساندو: "كشفت الفحوصات السريرية الأولية أن المرضى، ومعظمهم من الرجال، يعانون من قرحة في المعدة وأمراض الكبد.. ونصحناهم بتجنب شرب المشروبات الكحولية وتدخين السجائر والمشروبات الغازية الأخرى". 

وبدأت الجهات المنوطة بفحص واختبار عينات المياه ودماء المرضى، وذلك بحثا عن آثار التلوث بالزئبق نظرا لأنه الأقرب لظهور هذه الأعراض، ومن ناحية أخرى، أمرت وزيرة الصحة التنزانية دوروثي جوايكا بتعليق عمل كيساندو بعد أن أدلت بتصريحاتها.

وصرحت الوزيرة: "لإثارة الذعر غير الضروري بين السكان ، أمرت صاحب عمل الدكتورة فيليستا كيساندو بوقف عملها لتمهيد الطريق للتحقيقات من قبل المجلس الطبي وتقديم التقرير إلي في غضون 10 أيام".

ويذكر أن ظهرت أعراضًا مماثلة في المنطقة عندما عانى الناس من ارتفاع في درجة الحرارة وغثيان وتقيؤ دماء في عام 2018، وياتي هذا المرض الغامض بعد 6 أسابيع من توقف وزارة الصحة من تحديث بيانات فيروس كورونا اليومية.
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