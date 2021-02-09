سيدات ناجحات مبادرة لتعليم فنون تصميم الأزياء.. امراة خبرة 30 عاما

قالت احسان محمد، مؤسسة مبادرة سيدات ناجحات، " إنها تعمل في مجال الازياء منذ 30 عام، لافتة الي ان "البنت زمان كانت لازم تعرف تخيط، وكل بيت كان في مكنة خياطة"، مشيرة ال ان كل سيدات عائلتها "بيخيطوا ويفصلوا"، ويعملوا في مجال الازياء.





وتابعت احسان محمد، خلال حوارها في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ان استمرارها في المجال كان هدف لتحقيق النجاح، وبعد ان كانت هواية تحولت الي عمل ومهنة من وهي في عمر 13سنة.





واضافت انه بعد ذلك اثقلت الموهبة بالدراسة من خلال مجموعة ورش، واردفت الي انها واجهت صعوبة لانه كان من الصعب ان تلتحق بتلك الدورات وهي في سن الـ 13 عاما، ولكن بمساعدة "عمتها" استطاعت ان تلتحق وتتعلم وتتميز في عملها برغم صغر سنها.





واشارت الي انها تولت تعليم فتيات صغار كرسالة وايمان منها انه من تعلم شئ علمه وبأبسط الطرق والاساليب وهذا استخلاصا من خبراتها.



