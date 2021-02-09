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رياضة

نهاوند سري عن مباراة الأهلي وبايرن: اللي عايز ينظر لازم يكون شارك في المونديال

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:04 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
انتقدت نهاوند سري مذيعة قناة الاهلي تهكم البعض على خسارة الاهلي امام بايرن ميونيخ 2/0 وقالت"اللي عايز ينظر لازم يكون شارك في المونديال ". 

وأضافت : "احنا دايما في الاهلي متعودين على الفوز.. ومش معنى اننا نخسر ماتش اننا نطلع نبرر.. لكن الحقيقة اننا قدمنا مباراة جيدة امام فريق عالمي وأداء دفاعي جيد امام بطل أوروبا وبطل العالم". 

واكدت قائلة: امامنا المباراة المقبلة سنواجه بالميراس البرازيلي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث ‏والرابع في مونديال الأندية. وستكون البرونزية من نصيبنا. 

وأضافت : الاهلي قدم مباراة ‏كبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني.. لاعبيتنا درسوا المنافس بشكل جيد خاصة أنه يمتلك لاعبين كبار.. والاهلي حاول تقديم مستوى جيد والدفاع بشكل قوي، لكن هناك بعض الأخطاء تسببت ‏في دخول الهدفين وسيتم معالجة كل الأخطاء قبل ‏المواجهة المقبلة أمام بالميراس البرازيلي.‏
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