نهاوند سري عن مباراة الأهلي وبايرن: اللي عايز ينظر لازم يكون شارك في المونديال

انتقدت نهاوند سري مذيعة قناة الاهلي تهكم البعض على خسارة الاهلي امام بايرن ميونيخ 2/0 وقالت"اللي عايز ينظر لازم يكون شارك في المونديال ".





وأضافت : "احنا دايما في الاهلي متعودين على الفوز.. ومش معنى اننا نخسر ماتش اننا نطلع نبرر.. لكن الحقيقة اننا قدمنا مباراة جيدة امام فريق عالمي وأداء دفاعي جيد امام بطل أوروبا وبطل العالم".





واكدت قائلة: امامنا المباراة المقبلة سنواجه بالميراس البرازيلي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث ‏والرابع في مونديال الأندية. وستكون البرونزية من نصيبنا.



