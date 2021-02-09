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أخبار العالم

حزب الله يتراجع .. تغريدة لافتة لرئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود أولمرت

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:02 م
أيهود أولمرت
أيهود أولمرت
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شيماء مصطفى
نشر حساب باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت، تغريدة لافتة، تحدث فيها عن تعامل الموساد مع أعداء إسرائيل.

وقال أولمرت في التغريدة التي نشرها أمس الاثنين، إنه "لأمر رائع أن نرى المستوى المتقدم لعمليات الموساد وهي تضرب أعداءنا في البلدان المجاورة. اليوم، يتردد العديد من حلفاء حزب الله فيما يفعلونه في لبنان". 

وأضاف: "نحن في كل مكان وندافع عن مصالحنا الوطنية وإنه لأمر مثالي تمامًا أن نضرب أعداءنا بشكل غير مباشر". 

وشهدت الفترة الماضية، تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني إعلان إسقاط كلٍ منهما طائرات مسيرة (بدون طيار) تابعة للأخرى.

يأتي ذلك بعدما توعد "حزب الله" باستهداف المسيرات الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، بعد اتهامه إسرائيل بتنفيذ هجوم بطائرتين من هذا النوع في 25 أغسطس 2019.

ويواصل الطيران الإسرائيلي تحليقه المستمر على علو منخفض في مختلف المناطق اللبنانية، وتسجل كل يوم السلطات اللبنانية خروقات عديدة لتل أبيب.
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