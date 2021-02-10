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محافظات

اليوم .. قطع خطوط المياه عن المجمع الطبي بطنطا للصيانة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:01 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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احمد علي
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، اليوم الثلاثاء، عن قطع المياه اليوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عصرا، عن المجمع الطبى للتأمين الصحى بطنطا والمستشفى التابع له.

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وأوضحت شركة مياه الغربية برئاسة عادل عطية أن قطع مياه الشرب خلال تلك المدة الزمنية عن المجمع الطبى للتأمين الصحى، يأتى لإجراء أعمال تطوير البنية التحتية للمجمع، وتركيب محابس على الشبكة الداخلية.

من ناحية أخرى أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الغربية أن هناك خطوات جادة لدعم المجمع الطبي بسيارات مدعمه بفناطيس مياه صالحة للشرب للسد أي عجز محتمل خلال فترات أعمال الصيانة لضمان استقرار الوضع التشغيلي للعاملين داخل أقسام المجمع طوال فترات العمل اليومي حفاظا علي صالح المواطنين .
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