تقرير أممي يحذر من تعاون عسكري سري بين طهران وكوريا الشمالية.. شاهد

حذر خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في تقريرهم السنوي من وجود تعاون صاروخي فى تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بين "بيونج يانج" و"طهران"، وشمل هذا التعاون نقل أجزاء صواريخ مهمة في 2020 وفقًا لتقرير قناة "الغد".





وأضاف التقرير، أن إيران نفت أي تعاون صاروخي بينها وكوريا الشمالية بالرغم من العقوبات المفروضة على الدولتين بقرار من مجلس الأمن.





ولفت التقرير إلى أن في عام 2020 قام مجموعة من الخبراء بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بالتعاون بين الدولتين، مضيفًا أنه وفقًا لأحد دول الأعضاء قالت أن كوريا الشمالية استأنفت مع إيران تعاونهما في مشروع تطوير صواريخ بعيدة المدى، جاء ذلك بعد أن أعلنت "بيونج يانج" عن تحضيرها لاختبار وإنتاج رؤوس حربية لصواريخ بالستية وأسلحة نووية.





ووفقًا للتقرير هذا التعاون شمل نقل أجزاء مهمة من الصواريخ وأخر شحنة جرت في العام الماضي ، ونتج عن ذلك إرسال الخبراء أسئلة بشأن هذه المزاعم، ردت عليها إيران خطياُ في الحادي والعشرين من ديسمبر 2020 قائلة: "إنها معلومات خاطئة وملفقة قد استخدمت فى التحقيقات والتحليلات التي أجراها الفريق".