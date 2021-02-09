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أخبار العالم

صدام بين أمريكا وإسرائيل بسبب تصريحات حول هضبة الجولان المحتلة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:08 م
الجولان المحتل (أرشيفية)
الجولان المحتل (أرشيفية)
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محمد عثمان
أثار تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن سيطرة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، غضبًا في الوسط الإسرائيلي، وذلك بعد إعلان بلينكن صراحة، أن دعم الولايات المتحدة لسيطرة إسرائيل على الجولان ليس ثابتًا.

ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تلك التصريحات بأن "الجولان ستبقى إسرائيلية"

وأكد مسؤول كبير في مكتب نتنياهو فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "موقف إسرائيل واضح بشأن مرتفعات الجولان"، مضيفًا: "الجولان ستبقى إسرائيلية بغض النظر عن أي سيناريو مستقبلي محتمل".

وكان بلينكن صرح أمس بأن الجولان "مهم جدا لأمن إسرائيل"، لكن "المسائل القانونية شيء آخر".

وتابع: "طالما أن (الرئيس بشار) الأسد في السلطة في سوريا، وطالما أن إيران موجودة في سوريا (…) فهذه أمور تشكل تهديدا أمنيا كبيرا لإسرائيل".

وأردف قائلًا: "أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل".

وأشار بلينكن خلال المقابلة، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتحدث منذ تنصيبه في العشرين من الشهر المنصرم، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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