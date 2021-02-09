المفروض نبقى ملايكة.. خالد الجندي يناشد الجميع بالاتعاظ من وباء كورونا

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن وباء كورونا يخطف الناس، وكل يوم نسمع موت حبيب او قريب، ومن المفروض إن هذه المحنة تحول البشر إلى ملائكة فى تصرفاتهم.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "ليطمن قلبك"، المذاع على راديو "ميجاfm"، اليوم الثلاثاء: "ندعى ربنا ربنا يرفع الوباء والبلاء عن البلاد والعباد، ولازم نتوقف عن المشاكل وشيل الذنوب، وأتمنى لما نفتكر احبائنا اللى راحوا ندعى ربنا ونتوب إليه".
خالد الجندي: الطلاق الشفوي لا يقع
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الطلاق الشفوى لا يقع ولا قيمة له، لافتا إلى أن التوثيق يحول المجتمع كله إلى سند وأهل لحماية حق جميع الأطراف.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "ليطمن قلبك"، المذاع على راديو "ميجاfm"، اليوم الثلاثاء: "اى سيدة لو زوجها طلقها بالبق، تقوله فين ورقة المأذون، لو مفيش ورقة مأذون الطلاق لا يقع، تبقى انت زوجى، الماذون عبارة عن موثق فى الشهر العقارى، ولديه المرونة فى الانتقال إلى اى مكان".
وأضاف، أن الرجل الذي يريد أن يطلق زوجته فيجب عليه أن يأتي بالمأذون ويوثق هذا العقد من خلاله، قائلا "المأذون مبيقفلش".