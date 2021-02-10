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رياضة

قرية عامر بطلاً لدوري مراكز الشباب في السويس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:59 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة

فاز مركز شباب قرية عامر بدورى مراكز الشباب بمحافظة السويس عقب تغلبه على مركز شباب مركز شباب سليم الحى فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الثلاثاء بمقر مركز شباب المدينة بحى الأربعين.


تمكن فريق قرية عامر من الفوز على سليم الحى بستة أهداف مقابل هدف ليفوز بالبطولة ويصعد إلى التصفيات النهائية لدورى مراكز الشباب والتى تنظمه وزارة الشباب والرياضة كل عام .


حضر المباراة محمد سعد ، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى السويس والمهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة ورئيسى مجلس إدارة مركز شباب سليم الحى و قرية عامر و عدد من قيادات المديرية.


فيما حصل مركز شباب السلام على المركز الثالث عقب فوزه بضربات الجزاء على فريق الرائد ٤ - ٢ عقب انتهاء المباراة والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. 

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