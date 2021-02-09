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فن

اليوم.. فرقة الخان تحيى حفل موسيقى عربية بساقية الصاوى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:14 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج

 تحيي فرقة الخان حفلا  على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى اليوم، ويقدمون مجموعة من أروع أعمالهم.


تأسست فرقة الخان عام 2014 لتساهم فى إحياء التراث القديم والحديث ولذلك أطلق عليها اسم (فرقة الخان) وتعنى المحل أو المكان، وتتميز فرقة "الخان" بإيقاعاتها الموسيقية العربية.


وعلى الجانب الآخر يعود فريق بلاك تيما مجددًا لجمهور الساقية فى حفل جديد احتفالًا بعيد الحب يوم السبت 13 فبراير على مسرح النهر الساعة 6 مساءً.


وتأسس فريق بلاك تيما فى عام 2004 بأعضائها الثلاثة الأساسيين : أمير صلاح الدين، أحمد بحر، محمد عبده. كانت البداية بورشة عمل لكلمات وألحان أغنياتهم التي سيقدموها عبر فريقهم الغنائى "بلاك تيما".


يتميز الفريق بتقديم أنواع موسيقية مختلفة مثل : ريجي - بلوز - جاز - راب - هيب هوب - خماسى (نوبى) - روك، مما جعل صوت موسيقاهم قريبة لكل الأذواق، بكلمات من قلب الشارع المصري تعبر عن أفكار الناس بمختلف أعمارهم وطبقاتهم.


وعلى الجانب الآخر تحيى الفنانة لقاء الخميسى، لأول مرة حفلًا غنائيًا على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى بقيادة يوسف عباس وفرقته الموسيقية مساء الخميس 11 من فبراير الساعة السابعة والنصف مساءً، تحمس الكثيرون فور إعلان لقاء تقديمها للحفل ومن المتوقع أن تقدم مجموعة من الأغنيات المميزة بحضور محبيها.


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