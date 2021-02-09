قبل حدوثها .. نصائح للوقاية من تأثير العواصف الرملية

تنشط الرياح السطحية بشكل كبير في هذا التوقيت من العام، محدثة ما يسمى بالعواصف الرملية التى تؤثر على سائق السيارة، والركاب والأشخاص بشكل عام، ففي بعض الأحيان تصل سرعة الرياح إلى 60 كيلو متر في الساعة، مما يشكل خطرا كبيرا أثناء القيادة، وفي هذا السياق نعرض عليكم نصائح الخبراء للوقاية من تأثير تلك العواصف.
وتشكل العواصف الرملية عند حدوثها خطرا على السلامة أثناء القيادة، كما لها تأثير على صحة الأشخاص، فهي تصيب البعض بالربو وضيق التنفس، حيث تتأثر الحالة الصحية نتيجة استنشاق الجزيئات العالقة والملوثات الموجودة بالغبار.
وينصح الأطباء وخبراء السيارات بعدم النزول للطرقات أثناء العواصف الرملية، كما تزداد حوادث الطرق وأخطار الطيران بسبب سوء الرؤية الافقية، مما يشكل خطرا كبيرا على السيارة والركاب؛ لذلك إن اضطررت للقيادة حافظ على هدوئك ولا تتخطى سرعة 60 كيلومترا في الساعة وشغل أضواء السيارة والانتظار لتنبه السيارات التي خلفك واحذر من تخطي السيارة التي أمامك .
ويجب الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار الكبيرة او أعمدة الإنارة، مع الابتعاد عن الأماكن المسقوفة والحديد في حالة هبوب رياح خشية تطايرها وسقوطها .
تجنب فتح شبابيك السيارة وارتد الكمامة الطبية لتفادي دخول جزيئات التراب الدقيقة إلى الجهاز التنفسي وعند شعورك بالتعب أو ضيق التنفس توقف عن القيادة فورا واطلب نجدة الطريق .
وتشكل العواصف الرملية عند حدوثها خطرا على السلامة أثناء القيادة، كما لها تأثير على صحة الأشخاص، فهي تصيب البعض بالربو وضيق التنفس، حيث تتأثر الحالة الصحية نتيجة استنشاق الجزيئات العالقة والملوثات الموجودة بالغبار.
وينصح الأطباء وخبراء السيارات بعدم النزول للطرقات أثناء العواصف الرملية، كما تزداد حوادث الطرق وأخطار الطيران بسبب سوء الرؤية الافقية، مما يشكل خطرا كبيرا على السيارة والركاب؛ لذلك إن اضطررت للقيادة حافظ على هدوئك ولا تتخطى سرعة 60 كيلومترا في الساعة وشغل أضواء السيارة والانتظار لتنبه السيارات التي خلفك واحذر من تخطي السيارة التي أمامك .
ويجب الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار الكبيرة او أعمدة الإنارة، مع الابتعاد عن الأماكن المسقوفة والحديد في حالة هبوب رياح خشية تطايرها وسقوطها .
تجنب فتح شبابيك السيارة وارتد الكمامة الطبية لتفادي دخول جزيئات التراب الدقيقة إلى الجهاز التنفسي وعند شعورك بالتعب أو ضيق التنفس توقف عن القيادة فورا واطلب نجدة الطريق .