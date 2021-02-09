نقيب محامين السويس يعلن إنشاء مكتبة إلكترونية

أعلن أشرف فاروق ، نقيب المحامين فى السويس ، عن إنشاء مكتبة الالكترونية بمقر النادى من اجل تسيير العمل على اعضاء الجمعية العمومية على تقديم الاقرارات الضريبية .





أوضح أشرف فاروق فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء ، ان منظومة المكتبة الالكترونية ستوفر للمحامين تقديم تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا و رفع دعاوى و عمل توكيلات للمحامين و تفعيل منظومة التقاضى عن بعض و الاشتراك فى كافة المواقع الالكترونية.





وذلك للتيسير على المحامين على الاطلاع على أحدث أحكام محكمة النقض ومتابعة التعديلات التشريعية و تغذية المكتبة بمجموعات قانونية منقحة .





واشار نقيب المحامين فى السويس ، ان النقابة ستوفر كافة الاجهزة اللازمة لذلك لتسير على المحامين ويشرف على إنشاء المكتبة مجدى ابراهيم المحامى بالنقض نظرا لخبرته فى هذا الشأن والذي تقدم بطلب إنشاء هذه المنظومة .

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